Le parole di Alfredo Pedullà sul lavoro svolto da Paratici alla Fiorentina
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L'esperto di mercato e giornalista, Alfredo Pedullà, ha commentato sul proprio canale Youtube anche il lavoro svolto da Fabio Paratici come direttore sportivo della Fiorentina fino a questo momento. Questa la sua analisi:
Paratici ha completamente sbagliato la scelta dell'allenatore, nonostante gli abbia dato un voto più che sufficiente al lavoro sul mercato estivo alla Fiorentina. Stessa cosa dico per Sartori al Bologna, anche se è stato coinvolto in una scelta non in sua presa diretta. Non dobbiamo avere stemmi sul petto per bypassare certe cose, sennò facciamo i tifosi. Se poi riprendi Vanoli che hai bocciato a giugno, per me sei indifendibile. Così come il Bologna su Tedesco. Sono scelte sbagliate che pesano sul bilancio della squadra.
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