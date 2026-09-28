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"Alzare il livello"

La Fiorentina con il ritorno in panchina di Paolo Vanoli ha cambiato completamente atteggiamento, e lo abbiamo visto, ma c'è ancora tanto su cui lavorare e queste settimane di sosta sono fondamentali per correggere alcuni situazioni che si sono presentate nelle scorse settimane. A ribadirlo è stato lo stesso centravanti viola, Mateo Pellegrino, dopo l'amichevole giocata domenica mattina al Viola Park contro il Signa (L'INTERVISTA COMPLETA): «Questo lavoro ci serve per crescere come squadra, dobbiamo migliorare ancora tanto, ma diamo ogni giorno il massimo per aumentare il nostro livello. Sempre bello segnare, ma ora dobbiamo pensare al bene della squadra». Parole giuste e anche importanti, perché fanno capire che i giocatori stessi sono consapevoli della situazione e delle grandi potenzialità che possono tirare fuori durante l'arco di questa stagione. Ma quali sono, quindi, le situazioni in cui ancora questa Fiorentina non è completa? Andiamo ad analizzarle...

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