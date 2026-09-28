L’ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW, soffermandosi anche sull’utilizzo in Nazionale dell’ex attaccante della Fiorentina Moise Kean. Nel corso del suo intervento ha poi parlato dell’Argentina e della possibile eredità lasciata da Lionel Messi, facendo un confronto tra Franco Mastantuono e Nico Paz.

Su Kean

Al momento non considero Kean nemmeno un potenziale titolare della nostra Nazionale. Per quanto riguarda il suo utilizzo da esterno, credo che Mancini abbia pensato soprattutto alle sue caratteristiche fisiche. Ha un buonissimo spunto, ma presenta anche dei limiti importanti. Al Como ritengo Douvikas un giocatore più completo e penso che alla fine troverà più spazio.

Su Mastantuono