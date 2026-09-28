Massimo Bonanni parla dell’ex Fiorentina Moise Kean e del suo possibile impiego in Nazionale, poi si sofferma su Mastantuono e Nico Paz.
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L’ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW, soffermandosi anche sull’utilizzo in Nazionale dell’ex attaccante della Fiorentina Moise Kean. Nel corso del suo intervento ha poi parlato dell’Argentina e della possibile eredità lasciata da Lionel Messi, facendo un confronto tra Franco Mastantuono e Nico Paz.
Su Kean
Al momento non considero Kean nemmeno un potenziale titolare della nostra Nazionale. Per quanto riguarda il suo utilizzo da esterno, credo che Mancini abbia pensato soprattutto alle sue caratteristiche fisiche. Ha un buonissimo spunto, ma presenta anche dei limiti importanti. Al Como ritengo Douvikas un giocatore più completo e penso che alla fine troverà più spazio.
Su Mastantuono
Chi può raccogliere l’eredità della 10 di Messi tra Mastantuono e Nico Paz? Al momento non credo che sarebbe una scelta semplice per nessuno dei due. Per quello che ho potuto vedere, Nico Paz mi sembra più forte rispetto a Mastantuono. D’altronde stiamo parlando di una maglia che in passato è stata sulle spalle di Maradona e MessiScarica la nuova app Viola News
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