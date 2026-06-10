Matteo Bardelli

Bove: "Firenze tra i periodi più importanti in vita mia. Posso solo ringraziarli"
Il ricordo di Edoardo Bove sulla Fiorentina
Nato il 15/12/2000 a Firenze, dove risiedo attualmente con la mia famiglia. Ho praticato calcio fin dall'età di cinque anni, iniziando nella Scuola Calcio Desolati e proseguendo in tutte le squadre giovanili del Club Sportivo Firenze. Dopo la scuola dell'obbligo ho frequentato l'Istituto Tecnico Industriale Antonio Meucci, ottenendo il diploma nel 2019 in Informatica e Telecomunicazioni. Dopo una breve esperienza in un'azienda di informatica ho iniziato l'Università a Firenze nella facoltà di Scienze dei Servizi Giuridici, che ho frequentato fino a Marzo 2020, superando gli esami di Micro e Macro-Economia e Storia del Diritto. Purtroppo con l'avvento del COVID-19 e relativo lockdown ho deciso di interrompere, almeno per il momento, i miei studi, focalizzandomi su quello che mi piaceva fare davvero: lavorare nel mondo del calcio e della comunicazione. Così, nel 2021 ho iniziato un master all'Università del calcio di Roma, dove ho avuto modo di trattare tutte le figure professionali necessarie nel mondo del calcio, con docenti molto competenti. A maggio 2021 ho avuto la possibilità di entrare a far parte della testata giornalistica Violanews.com, con la quale attualmente sto ancora collaborando. Da febbraio 2022 ho avviato un'altra collaborazione con la testata giornalistica FootballNews24, scrivendo articoli di calcio nazionale e occupandomi della sezione dedicata al Fantacalcio. Con la redazione di Violanews.com, susseguentemente, ho avuto l'incarico di seguire la pagina Tik Tok della testata e l'opportunità di iniziare a collaborare con un ulteriore testata giornalistica, da ottobre 2022, chiamata Spezia1906. Tra i miei sogni professionali, oltre al proseguire nel giornalismo sportivo, mi piacerebbe lavorare in radio o televisione, con l'obiettivo di diventare radio o telecronista sportivo, poiché credo di possedere le caratteristiche adatte per fare questo tipo di lavoro, che sogno fin da bambino. Come conseguenza a quanto scritto precedentemente, nel marzo del 2023 ho iniziato un corso di Radio Scuola organizzato da Lady Radio, RDF e Mitology, che mi permetterà di apprendere ogni tipo insegnamento per intraprendere questo percorso. Per concludere, sono da sempre un appassionato di calcio, tifoso della Fiorentina e amante delle attività sportive in generale, avendo praticato diversi sport fin da bambino. Inoltre, amo viaggiare e ascoltare musica, tutte attività che secondo me mi permettono di arricchire il mio bagaglio culturale.
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