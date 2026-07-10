Il giornalista Giampaolo Marchini, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini entusiasta: “Con Atta la Fiorentina ha dato un segnale forte al mercato”
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Marchini entusiasta: “Con Atta la Fiorentina ha dato un segnale forte al mercato”
Le parole del giornalista, Giampaolo Marchini, sul mercato della Fiorentina e il cambio di passo avuto con Paratici
Atta è un colpo vero, che ha bussato forte anche all'esterno. Oltre a dare un giocatore di qualità Grosso ha dato anche un segnale a tutto il mercato. Sono quelle operazioni che, come dicono di americani, ti mettono sulla mappa. Andare a fare operazioni da 30/40 milioni significa che le idee sono solide. Questo dà ancora maggior solidità alla Fiorentina, che è nata e sta nascendo, ma che è partita dal viaggio a New York. Il cambio di passo riguarda l'andare su profili come questi, perché a livello di spesa la società c'ha sempre messo il suo. Solo che prima lo hai fatto con Piccoli, ora con Atta.
Sul mercato esterni—
Il nodo è l'attaccante esterno e che abbia qualità Inoltre, che abbia in dote un buon bottino di gol. Perché sennò fai fatica come in questi anni a trovare reti da altre parti. Atta non lo prendi per far gol, ma perché lì in mezzo al campo ti dà qualità e soluzioni di alto livello. Serve qualcosa di importante sugli esterni. Noa Lang sarebbe un giocatore interessante, insieme a Koleosho.
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