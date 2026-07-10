L'opinionista ed ex procuratore, Furio Valcareggi, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
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Valcareggi: “Questo è il livello della Fiorentina. Paratici ha risvegliato Commisso”
Le parole di Furio Valcareggi sul lavoro che sta facendo Fabio Paratici per rinforzare la Fiorentina tramite questo mercato estivo
Paratici lavora sempre sottotraccia. Può stare antipatico, ma è uno che lavora molto bene. La Fiorentina, prendendolo come dirigente, ha capito che deve spendere, perché lui vuole una squadra del suo livello, cha sta nelle prime cinque posizioni. Alcuni tifosi forse se lo sono dimenticati, ma questo è il livello della Fiorentina da sempre.
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Sui soldi spesi—
Alto budget? È il mestiere del presidente: mettere i soldi. Joseph dall'arrivo di Paratici sembra si sia un po' svegliato e adesso fa il suo compito: pagare e comprare. Paratici chiede soldi con più autorità e sicurezza di Pradè, riesce ad essere più incisivo col presidente. I vincenti spendono molto.
Su Andreazzoli—
È perfetto, ma deve gestire tutto il settore giovanile non deve soltanto allenare la Primavera. Va fatta la pulizia come si era ventilata all'inizio, deve andare via Angeloni.
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