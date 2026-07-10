L'ex calciatore e allenatore, Alessandro Budel, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del mercato viola. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Budel: “Atta, Fagioli e Thorstvedt centrocampo tra i migliori in Italia”
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Budel: “Atta, Fagioli e Thorstvedt centrocampo tra i migliori in Italia”
Le parole dell'opinionista televisivo ed ex calciatore, Alessandro Budel, sul mercato della Fiorentina e l'arrivo di Atta
Sono rimasto sorpreso dell'acquisto di Atta da parte della Fiorentina, perché piaceva tanto in Europa. E' un acquisto da top club. Lui è un giocatore importante, anche di grande prospettiva. Insieme a Thorstvedt e Konè è tra i migliori centrocampisti in Italia. Se dovesse arrivare anche il norvegese i viola avrebbero uno dei centrocampi migliori d'Italia. Lui oltre ai gol fa anche tanti assist. Ha qualità superiore alla media.
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Sulla situazione di Fagioli—
Mi auguro che rimanga e spero che l'Italia, in generale, si sposti su giocatori di qualità. Lui merita un'altra chance, l'anno scorso è stato importante. Ha ancora grandi margini di crescita.
Su Ndour—
Questa deve essere la stagione della conferma, è fondamentale anche lui per il futuro della Fiorentina. E' giusto che i viola ci puntino, dovrà giocarsela però, perché ci sono grandi giocatori in quel ruolo.
Su Mandragora—
Per lui può essere più complicato trovare spazio quest'anno. Con Thortstvedt e Atta farà più fatica, ma è stato importante per la Fiorentina. Dovrà decidere lui cosa fare del suo futuro.
Su Fazzini—
Alla sua età deve giocare, giusto andare in una piazza come Parma. La trovo giusta la scelta della Fiorentina e del centrocampista.
Brescianini o Fabbian?—
Punterei più su Brescianini. Fabbian è più di inserimento ed è meno adatto al gioco di Grosso.
Su Grosso—
Lui bada al sodo. Applica, non sistematicamente, il possesso palla. E' un allenatore concreto e la Fiorentina ha bisogno di uno come lui.
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