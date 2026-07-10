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Budel: “Atta, Fagioli e Thorstvedt centrocampo tra i migliori in Italia”

Budel: “Atta, Fagioli e Thorstvedt centrocampo tra i migliori in Italia” - immagine 1
Le parole dell'opinionista televisivo ed ex calciatore, Alessandro Budel, sul mercato della Fiorentina e l'arrivo di Atta
Matteo Bardelli Redattore 

L'ex calciatore e allenatore, Alessandro Budel, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del mercato viola. Le sue parole:

Sono rimasto sorpreso dell'acquisto di Atta da parte della Fiorentina, perché piaceva tanto in Europa. E' un acquisto da top club. Lui è un giocatore importante, anche di grande prospettiva. Insieme a Thorstvedt e Konè è tra i migliori centrocampisti in Italia. Se dovesse arrivare anche il norvegese i viola avrebbero uno dei centrocampi migliori d'Italia. Lui oltre ai gol fa anche tanti assist. Ha qualità superiore alla media.

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Sulla situazione di Fagioli

—  

Mi auguro che rimanga e spero che l'Italia, in generale, si sposti su giocatori di qualità. Lui merita un'altra chance, l'anno scorso è stato importante. Ha ancora grandi margini di crescita.

Su Ndour

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Questa deve essere la stagione della conferma, è fondamentale anche lui per il futuro della Fiorentina. E' giusto che i viola ci puntino, dovrà giocarsela però, perché ci sono grandi giocatori in quel ruolo.

Su Mandragora

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Per lui può essere più complicato trovare spazio quest'anno. Con Thortstvedt e Atta farà più fatica, ma è stato importante per la Fiorentina. Dovrà decidere lui cosa fare del suo futuro.

Su Fazzini

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Alla sua età deve giocare, giusto andare in una piazza come Parma. La trovo giusta la scelta della Fiorentina e del centrocampista.

Brescianini o Fabbian?

—  

Punterei più su Brescianini. Fabbian è più di inserimento ed è meno adatto al gioco di Grosso.

Su Grosso

—  

Lui bada al sodo. Applica, non sistematicamente, il possesso palla. E' un allenatore concreto e la Fiorentina ha bisogno di uno come lui.

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