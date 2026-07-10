Radio Bruno: colpo viola nello staff medico, in arrivo Marco Bruzzone. Il curriculum

La Fiorentina rinforza lo staff sanitario: secondo Radio Bruno in arrivo il Dott. Marco Bruzzone, ex Atalanta e Sassuolo. Il curriculum

Redazione VN 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 08:19)

La Fiorentina non si muove solo sul mercato dei calciatori, ma continua a ristrutturare e rinforzare anche lo staff tecnico e sanitario da mettere a disposizione del club. Secondo quanto raccolto e riferito da Radio Bruno, il nuovo volto dell'area medica viola sarà il Dott. Marco Bruzzone. Un innesto di assoluto spessore, che porta a Firenze un bagaglio di esperienza importantissimo maturato in piazze cruciali del nostro campionato.

L'incrocio (flash) con Fabio Grosso — Un dettaglio lega il Dott. Bruzzone al recente passato neroverde. Nel 2024, il medico ha incrociato la sua strada con l'attuale allenatore della Fiorentina al Sassuolo. Un'avventura vissuta insieme per appena un mese: l'allenatore è infatti arrivato in Emilia il 3 giugno 2024, mentre il contratto del medico con il club emiliano è scaduto il 30 giugno dello stesso anno. Adesso, a distanza di tempo, i due si ritroveranno al Viola Park per iniziare una nuova collaborazione.

Il curriculum: dagli anni d'oro dell'Atalanta al Palermo — Il profilo del Dott. Bruzzone parla di un professionista stimatissimo nel mondo del calcio italiano. Laureato in Medicina e Chirurgia a Genova nel 2001, ha successivamente conseguito le specializzazioni in Medicina del Lavoro nel 2005 e in Medicina dello Sport nel 2018. I suoi primi passi nel calcio professionistico arrivano nella Sampdoria targata Fabio Paratici, dove dal 2002 al 2011 ricopre il ruolo di responsabile medico del settore giovanile blucerchiato.

Il definitivo salto di qualità avviene nel 2012, quando diventa il responsabile dell'area medica dell'Atalanta, carica mantenuta fino al 2022. Sotto la sua gestione sanitaria, il club bergamasco ha compiuto lo storico exploit in Italia e in Europa, affrontando i ritmi serratissimi della Champions League con una gestione del recupero infortuni che è stata a lungo un modello per tutta la Serie A.

Chiuso il ciclo a Bergamo, Bruzzone ha vissuto il biennio al Sassuolo tra il 2022 e il 2024, prima di accettare, dal luglio 2025, la chiamata del Palermo all'interno della galassia del City Football Group. Un curriculum di altissimo livello che il medico affianca da anni all'attività di docente universitario e alla libera professione in diversi poliambulatori. Un rinforzo silenzioso, ma di vitale importanza per la gestione fisica della rosa viola.