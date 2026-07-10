Arthur Atta è stato il colpo a sorpresa piazzato da Fabio Paratici. Un acquisto in grado di generare entusiasmo nei tifosi viola. Come riporta la Nazione, l'operazione si aggira su un costo totale di 40 milioni. 25 milioni per il cartellino, più il 30% della futura rivendita, che lo rendono l'acquisto più caro nella storia della Fiorentina.
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Nazione: “Atta, colpo da 40 milioni. Questo è il nuovo metodo Paratici”
Fabio Paratici sta portando avanti un mercato importante, e non solo con Atta
Dopo Viery e Dragusin ecco quindi Atta, tre colpi che mettono in mostra il metodo Paratici. Un dirigente che porta avanti più piste, salvo poi affondare il colpo sul profilo individuato come una priorità per Grosso.
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