Il ritorno di Paolo Vanoli ha trasformato la Fiorentina ed i suoi big. Anche David De Gea è tornato a brillare, come scrive la Nazione. Con il precedente allenatore la fase difensiva lasciava spesso scoperta la squadra, soprattutto nelle transizioni e per la scarsa protezione del centrocampo. De Gea si trovava così esposto a numerosi tiri puliti, finendo per essere chiamato in causa più del necessario. Non una questione di riflessi, ma di equilibrio collettivo: il portiere spagnolo era costretto a giocare molto lontano dalla porta senza poter esaltare le proprie qualità.

Con Vanoli il baricentro è stato abbassato nei momenti di pressione e le linee centrali sono diventate più difficili da attaccare. Protetto da una squadra più compatta, De Gea è tornato a essere decisivo tra i pali, come dimostrato anche contro il Napoli. E la stessa crescita riguarda Dragusin, altro punto di riferimento della nuova Fiorentina.