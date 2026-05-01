Ecco Atta, classe ed estro per Grosso. La storia dell'ultimo colpo viola N. Meoni Niccolò Meoni 9 luglio - 17:55 9 luglio

Fabio Paratici ha colpito di nuovo, dopo Viery e Dragusin. La Fiorentina è scatenata sul mercato, ed Arthur Atta è pronto per essere il terzo colpo in arrivo per Fabio Grosso. Un acquisto a sorpresa,…