Niccolò Meoni

La storia del Watford: da Elton John e Blissett ai Pozzo mangiallenatori e Bove
Un quadro dei prossimi avversari della Fiorentina, che militano in Championship dopo un decennio fruttuoso come quello scorso
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Il profilo di Joao Mario e i suoi rendimenti nelle ultime due stagioni
La Fiorentina torna ancora in Inghilterra, ormai una consuetudine per la preseason viola. Stavolta la base sarà Londra, con il QPR che sarà il primo avversario. Il Queens Park Rangers è una delle…
La Fiorentina sembra non volersi fermare sul mercato. Per adesso Fabio Paratici sembra aver risalito il campo, a suon di rinforzi. Prima i due centrali, poi il centrocampista, chiudendo (per adesso),…
Fabio Paratici torna a colpire, piazzando un altro colpo a sorpresa, Alex Jimenez. Lo spagnolo aveva lasciato il Milan, dove era arrivato dalla Casa Blanca, il Real Madrid. Fin dagli esordi Jimenez è…
tps_title]METEORE VIOLA[/gzn_page_title] Diego Pablo Simeone ed il suo Cholismo hanno segnato, in parte, il calcio europeo degli ultimi 15 anni. Il primo Atletico Madrid era una squadra in grado di…
Un anno fa Robin Gosens sembrava un intoccabile della Fiorentina, uno dei totem della gestione di Palladino. Il calcio però, oggi va ad una velocità insostenibile, e la posizione del tedesco è…
Fabio Paratici ha colpito di nuovo, dopo Viery e Dragusin. La Fiorentina è scatenata sul mercato, ed Arthur Atta è pronto per essere il terzo colpo in arrivo per Fabio Grosso. Un acquisto a sorpresa,…
Radu Dragusin sta per diventare un giocatore della Fiorentina. Manca solo l'ufficialità per l'approdo del difensore, dopo che le parti hanno ormai definito i dettagli dell'operazione. Classe 2002, il…
All’evento benefico United for Meyer era presente anche Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como. Interpellato sul mercato e, in particolare, su un possibile interesse del club lariano per il…
La Fiorentina si appresta ad accogliere il suo nuovo acquisto, ovvero il brasiliano classe 2005 Viery Fernandes Santos Lopes. Il primo rinforzo dei viola di Fabio Grosso, infatti, è l'ormai ex Gremio,…
Per la nostra rubrica VN Scout, stavolta abbiamo scelto di concentrarci sul match tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Il pari finale è un'impresa tutt'altro che trascurabile dalle parti…
Matteo Ruggeri è l'ennesimo esterno a tutta fascia uscito dal laboratorio Gasperini negli ultimi anni. Dopo la gavetta, e l'esplosione proprio con Gasp a Bergamo, è stato l'Atletico Madrid ad…
Di Matias Moreno a Firenze per adesso si ricorda soprattutto l'errore marchiano contro il Napoli. Una disattenzione in impostazione costata un rigore ai viola di Palladino, che in quella gara, fin lì…
43 anni, ecco quanto ha dovuto attendere la Fiorentina Primavera per tornare sul tetto d'Italia. Decenni in cui sono passati tantissimi talenti sono passati da Firenze. Ma alla fine è stata la banda…
Direttamente dal Viola Park ha parlato il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari. Il dg ha analizzato l'annata della Fiorentina Femminile: "In Italia questo sistema continua ad avere…
Simone Mazzoncini, ds della Fiorentina Femminile, ha parlato così della stagione viola, dal Viola Park: "Ci tengo a ringraziare la famiglia Commisso, ed il ds Ferrari, per la fiducia ed il rinnovo. La…
Alessandro Ferrari dal Viola Park, ha parlato del rapporto con la famiglia Commisso: "A noi farà piacere riavere la proprietà qui, è stato un anno difficile. Appena è stato possibile la famiglia è…
Per Nicolò Fortini questa doveva essere la stagione dell'affermazione in prima squadra. Dopo un'ottima annata passata alla Juve Stabia, l'esterno viola era tornato a Firenze. L'impatto con la realtà è…
2 gennaio 2026, Manor Solomon diventa un nuovo calciatore della Fiorentina. Il primo colpo, atteso dalla piazza, per tentare di risollevare una squadra in piena crisi. Un affare passato quasi…
In principio fu Julian Alvarez, adesso potrebbe essere Rayan. Anni fa Pradè e Burdisso avevano seguito a lungo l'attuale star dell'Atletico Madrid, ma alla fine era stato il City a portarlo in Europa.
Lautaro (16), Thuram (13), Douvikas e Paz (12), Malen (11). Questa è la classifica dei capocannonieri di questa Serie A, tutto normale, se non fosse che uno di questi 5 nomi è arrivato nel mercato di…
Il giornalista, Sandro Sabatini, ha parlato ai nostri microfoni durante l'evento ad Agliana di beneficenza organizzato da Alberto Malusci. Queste le sue parole sulla situazione della Fiorentina: Sulle…
L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, ha parlato ai nostri microfoni durante l'evento di beneficenza "Malusci Camp" presso lo stadio comunale "Germano Bellucci" ad Agliana. Queste le sue parole…