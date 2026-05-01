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Niccolò Meoni

Redattore

Classe 2002 da Scandicci. Studioso di scienze politiche, redattore di Violanews da fine 2022. Appassionato fino al midollo di calcio e basket. Cresciuto con Buffa e Tranquillo in cabina di commento

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