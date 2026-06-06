Che fine ha fatto? Boruc, il Portiere Santo che ha trovato la pace in Spagna

Seba Frey è uno dei portieri rimasti di più nel cuore dei tifosi viola. Per anni la Fiorentina ha faticato ha trovarne un vero erede, almeno fino all'arrivo di David De Gea nel 2024. Anche perché a faticare ad imporsi subito dopo di lui fu Artur Boruc, che ebbe il non facile compito di raccogliere direttamente il testimone dei francese fra i pali gigliati. Per il nuovo episodio di Meteore Viola, vi raccontiamo la storia del portiere polacco, un mito in patria, ma non solo.