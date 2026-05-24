Leandro. Qualcuno se lo ricorderà in quel mesto inizio di nuovo millennio, quando un giovane brasiliano arrivò in riva all'Arno per cercare di non far rimpiangere all'infinito un certo Gabriel Omar Batistuta. Per qualche sprazzo di stagione, per la verità, quasi ci riuscì, salvo poi far ricredere il deluso e amareggiato popolo viola. Per il nuovo episodio di "Meteore Viola" proviamo a raccontarvi la storia di Leandro Câmara do Amaral o, più semplicemente, Leandro. Ecco il suo percorso e cosa fa oggi.
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Che fine ha fatto? Leandro, il sostituto di Batigol che ha una campionessa in famiglia
esclusive
Che fine ha fatto? Leandro, il sostituto di Batigol che ha una campionessa in famiglia
Per il nuovo episodio di "Meteore Viola" proviamo a raccontarvi la storia di Leandro Câmara do Amaral o, più semplicemente, Leandro. Ecco il suo percorso e cosa fa oggi.