Una volta raggiunta la salvezza matematica, viene quasi spontaneo legarsi ad un'altra stagione che ha visto la Fiorentina camminare pericolosamente sull'orlo del baratro: parliamo del 2011/12, l'annata che ha visto succedersi in panchina Sinisa Mihajlovic, Delio Rossi e infine Vincenzo Guerini, con la salvezza arrivata all'ultima giornata grazie alla rete di Alessio Cerci sul campo del Lecce. Il 18 agosto 2011 la Fiorentina aveva acquistato Houssine Kharja dall'Inter per puntellare il centrocampo, ma l'esperienza del marocchino, fresco vincitore della Coppa Italia coi nerazzurri post-Triplete, si è rivelata fallimentare. Andiamo con ordine e arriviamo a scoprire che cosa fa oggi.