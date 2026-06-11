Di Matias Moreno a Firenze per adesso si ricorda soprattutto l'errore marchiano contro il Napoli. Una disattenzione in impostazione costata un rigore ai viola di Palladino, che in quella gara, fin lì ben giocata, lo aveva schierato largo a destra. Lo spazio per l'argentino da lì in poi è stato pochissimo, e per questo Pradè lo ha spedito al Levante. Un anno chiaramente vissuto lontano dalle luci della ribalta, visto che il Levante non è propriamente la squadra più glamour della Liga, anzi. Eppure l'anno passato in Spagna lo ha formato notevolmente, restituendo un giocatore interessante alla Fiorentina. Davvero Moreno non può essere utile in questa Fiorentina?
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Non è che Moreno può servire alla Fiorentina di Grosso? Dal Levante tanti indizi
L'Erasmus spagnolo—
Moreno a Firenze aveva faticato ad imporsi nel sistema di Palladino. Un sistema di difesa bassa, dove l'attenzione ai duelli e la concentrazione richieste erano altissime. Non è un caso che si siano esaltati Comuzzo e Ranieri, due lottatori veri e propri. Proprio Comuzzo è stato la stellina messasi in mostra con Palladino, a discapito di un Moreno apparso acerbo. In Spagna Moreno è cresciuto, diventando il baluardo difensivo del Levante. Basta osservare i numeri della sua stagione per capirlo (qui sotto vi proponiamo la grafica realizzata da Sofascore). Soprattutto il dato sui duelli è molto interessante. Quello che però stupisce è la media dei gol incassati dal Levante con e senza Moreno. L'argentino è rimasto in tribuna in 10 occasioni per degli infortuni, in quelle 10 partite il Levante ha subito 26 reti (2.6 per match). Nelle altre 28 partite in cui Moreno è sceso in campo almeno un minuto, i Granatoes hanno incassato 1.2 gol a gara (35 in tutto). Inoltre Moreno, soprattutto con il nuovo allenatore Castro, si è trovato molto più coinvolto con il pallone, come lui stesso ha ammesso: "Ho sempre amato fare queste cose, fin da quando ero piccolo, credo perché mio padre mi diceva che dovevo farle. Qui, con la fiducia e il supporto del team, posso farlo, e questo aggiunge valore e mi aiuta. È il massimo".
Nel sistema di Grosso—
Il Levante ha quasi sempre giocato a 4, proprio come farà la Fiorentina di Grosso. Un vantaggio per Moreno, che apprezza il sistema: "Personalmente, preferisco giocare con la difesa a quattro; abbiamo più spazio tra di noi e possiamo muoverci più facilmente". Chiaro, fare il centrale in Spagna è un conto, farlo in Italia è ben diverso. Gli attaccanti della Serie A non saranno così prolifici, ma stancano spesso le difese con tanto lavoro di pressing, di sportellate e spalle alla porta. La domanda sorge però spontanea, in una difesa che ha faticato come quella viola, uno come Moreno non farebbe comodo? I margini di crescita sembrano esserci, anche se lo Strasburgo è in pressing. I francesi sono una delle squadre che lavora meglio sullo scouting under 23: qualcosa vorrà pur dire.
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