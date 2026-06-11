Non è che Moreno può servire alla Fiorentina di Grosso? Dal Levante tanti indizi

L'Erasmus spagnolo

Moreno a Firenze aveva faticato ad imporsi nel sistema di Palladino. Un sistema di difesa bassa, dove l'attenzione ai duelli e la concentrazione richieste erano altissime. Non è un caso che si siano esaltati Comuzzo e Ranieri, due lottatori veri e propri. Proprio Comuzzo è stato la stellina messasi in mostra con Palladino, a discapito di un Moreno apparso acerbo. In Spagna Moreno è cresciuto, diventando il baluardo difensivo del Levante. Basta osservare i numeri della sua stagione per capirlo (qui sotto vi proponiamo la grafica realizzata da Sofascore). Soprattutto il dato sui duelli è molto interessante. Quello che però stupisce è la media dei gol incassati dal Levante con e senza Moreno. L'argentino è rimasto in tribuna in 10 occasioni per degli infortuni, in quelle 10 partite il Levante ha subito 26 reti (2.6 per match). Nelle altre 28 partite in cui Moreno è sceso in campo almeno un minuto, i Granatoes hanno incassato 1.2 gol a gara (35 in tutto). Inoltre Moreno, soprattutto con il nuovo allenatore Castro, si è trovato molto più coinvolto con il pallone, come lui stesso ha ammesso: "Ho sempre amato fare queste cose, fin da quando ero piccolo, credo perché mio padre mi diceva che dovevo farle. Qui, con la fiducia e il supporto del team, posso farlo, e questo aggiunge valore e mi aiuta. È il massimo".