All’evento benefico United for Meyer era presente anche Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como.
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Como su Comuzzo? No, il ds dei lariani smentisce tutto
All’evento United for Meyer, il ds del Como Ludi smentisce l’interesse per Comuzzo: gesto di testa e un secco “no” alla domanda sul difensore viola.
Interpellato sul mercato e, in particolare, su un possibile interesse del club lariano per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, il dirigente si è mostrato estremamente lapidario.
Alla domanda sul centrale viola, Ludi si è limitato a scuotere la testa, accompagnando il gesto con un secco e inequivocabile “no”, spegnendo così sul nascere ogni ipotesi di trattativa o sondaggio da parte del Como.
Una risposta breve ma chiara, che chiude almeno per ora ogni voce di mercato attorno al giovane difensore viola.
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