Novità per il futuro di Lorenzo Amatucci? Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il Deportivo La Coruna punta con decisione sul classe 2004 per rinforzare il proprio centrocampo e ha già compiuto un passo importante. Amatucci ha giocato nell'ultima stagione in prestito al Las Palmas.
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Amatucci resta in Spagna? Marca: sì al Deportivo. Manca solo l’ok di ACF
Lorenzo Amatucci potrebbe restare nel campionato spagnolo dopo la stagione passata alle Canarie. La Fiorentina valuta
Il club galiziano avrebbe raggiunto un accordo verbale con il giovane centrocampista italiano, che ha dato il proprio gradimento al trasferimento in Spagna. Per sbloccare definitivamente l'operazione manca ora soltanto il sì della Fiorentina, proprietaria del cartellino del giocatore.
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