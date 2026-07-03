La Fiorentina di Fabio Paratici sta cercando di lavorare per il presente, ma con uno sguardo al futuro. In questi giorni al Viola Park stanno arrivando numerosi giovani.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Paratici guarda in Belgio: si segue un talento dello Standard Liegi
calciomercato
Paratici guarda in Belgio: si segue un talento dello Standard Liegi
La Fiorentina guarda in Belgio. Piace un talento dello Standard Liegi
Secondo Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina guarda in casa Standard Liegi. Il profilo che piace è quello di Rene Mitongo, attaccante classe 2008 che ha stupito tutti agli esordi in prima squadra. La concorrenza non manca, con il Como ed il Genoa interessati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA