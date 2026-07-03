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Paratici guarda in Belgio: si segue un talento dello Standard Liegi

Paratici guarda in Belgio: si segue un talento dello Standard Liegi - immagine 1
La Fiorentina guarda in Belgio. Piace un talento dello Standard Liegi
Redazione VN

La Fiorentina di Fabio Paratici sta cercando di lavorare per il presente, ma con uno sguardo al futuro. In questi giorni al Viola Park stanno arrivando numerosi giovani.

Secondo Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina guarda in casa Standard Liegi. Il profilo che piace è quello di Rene Mitongo, attaccante classe 2008 che ha stupito tutti agli esordi in prima squadra. La concorrenza non manca, con il Como ed il Genoa interessati.

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