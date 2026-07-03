Il Trento guarda in casa Fiorentina per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere del Trentino, il club gialloblù ha messo nel mirino Edoardo Sadotti, difensore classe 2006 della Primavera viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Fiorentina, Sadotti verso la Serie C: il Trento accelera
calciomercato
Fiorentina, Sadotti verso la Serie C: il Trento accelera
Il difensore classe 2006 della Primavera viola è nel mirino del club gialloblù. Contatti intensi tra le società per un prestito che permetta al giovane di fare esperienza tra i professionisti
Negli ultimi giorni ci sarebbero stati contatti intensi tra le due società per valutare la fattibilità dell'operazione. La Fiorentina è infatti orientata a mandare il giovane centrale in prestito, così da permettergli di maturare esperienza in Serie C.
Sadotti rappresenta uno dei profili più concreti per il Trento, che punta a chiudere l'affare nelle prossime settimane per rafforzare il reparto arretrato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA