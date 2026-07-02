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VN – Martinelli, niente Sampdoria? La Fiorentina dice sì a un altro club

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La Fiorentina ha preso una decisione per il futuro di Tommaso Martinelli: andrà all'Avellino. Beffata la Sampdoria?
Nicolò Schira

La Fiorentina ha preso una decisione per il futuro di Tommaso Martinelli: andrà all'Avellino. O insomma è quello che gli è stato riferito nella notta da Fabio Paratici che ha trovato un accordo per il prestito con il club di B,in trattativa anche per Kouadio.

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Una mossa quindi che beffa la Sampdoria, club che ha accolto il giovane portiere in questi 6 mesi complicati per il club toscano. Adesso la palla passa al giocatore, che dovrà decidere cosa fare: se accettare la proposta o rifiutare, con la Sampdoria che rimane il primo club interessato al talento dell'estremo difensore.

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