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Tuttosport: “La Samp rivuole Martinelli, lui aspetta opzioni in Serie A”

Tuttosport: “La Samp rivuole Martinelli, lui aspetta opzioni in Serie A” - immagine 1
La Sampdoria, dalla Serie B, rivorrebbe Tommaso Martinelli. Il portiere ventenne della Fiorentina valuta prima offerte dalla A.
Redazione VN

Tommaso Martinelli potrebbe ripartire, chissà se ancora destinazione Genova. Dopo il prestito alla Sampdoria della seconda parte di stagione, non è un mistero che i blucerchiati lo rivorrebbero nel prossimo progetto che partirà dalla scalata alla Serie B. Il club genovese ha nuovamente richiesto in prestito il portiere ventenne, che al momento rischia di non avere spazio in viola.

Si può fare, ma...

—  

Secondo Tuttosport oggi in edicola, però, il ragazzo aspetta opportunità dalla Serie A e solo se non dovessero arrivare accetterebbe la destinazione in serie cadetta.

 

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