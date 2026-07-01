Sabiri-Fiorentina, è finita. CorFio: “Ecco quanto è costato”

Si conclude l'avventura travagliata di Sabiri alla Fiorentina: la ricostruzione della sua storia viola

Redazione VN 1 luglio - 09:18

Si è conclusa con la naturale scadenza del contratto l’avventura di Abdelhamid Sabiri alla Fiorentina. Come ricostruisce il Corriere Fiorentino, il centrocampista marocchino lascia Firenze dopo 1.246 giorni e una delle operazioni di mercato meno fortunate degli ultimi anni.

La Fiorentina lo acquistò dalla Sampdoria il 31 gennaio 2023 per circa 2,5 milioni di euro, dopo averne apprezzato le prestazioni sia in Serie A sia con il Marocco ai Mondiali in Qatar. I viola decisero però di lasciarlo in prestito a Genova fino al termine della stagione, scelta che si rivelò controproducente: tra problemi con Stanković e l’esclusione dal progetto tecnico, Sabiri disputò appena 153 minuti in cinque presenze.

Arrivato a Firenze nell’estate del 2023, non è mai riuscito a ritagliarsi spazio. Dopo un buon precampionato, né Vincenzo Italiano né Raffaele Palladino lo hanno considerato una risorsa, mentre negli anni successivi sono arrivati tre prestiti consecutivi in Medio Oriente.

Il bilancio finale parla di appena 40 minuti ufficiali con la maglia viola, tutti nella stagione 2025-26 sotto la gestione Stefano Pioli: 14 minuti contro il Polissya nei preliminari di Conference League e 26 contro il Bologna in Serie A. Considerando il costo del cartellino e uno stipendio da circa 800 mila euro netti a stagione, l’investimento si è trasformato in uno dei meno redditizi della recente storia viola.