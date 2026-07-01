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CorSport: “Su Favasuli c’è il Cagliari. E’ lui il post Palestra”

Favasuli
Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, il Cagliari è forte su Costantino Favasuli. La Fiorentina osserva
Redazione VN

Sono ore importanti anche per il mercato del Cagliari. Dopo aver perso Marco Palestra, il club rossoblù ha individuato in Costantino Favasuli il principale obiettivo per rinforzare la corsia destra.

L’esterno classe 2004, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Catanzaro, è però seguito da diverse società e il Cagliari dovrà superare una concorrenza agguerrita per arrivare alla fumata bianca.

A osservare con particolare attenzione la situazione c’è anche la Fiorentina. Il club viola, infatti, detiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore.

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