Sono ore importanti anche per il mercato del Cagliari. Dopo aver perso Marco Palestra, il club rossoblù ha individuato in Costantino Favasuli il principale obiettivo per rinforzare la corsia destra.
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CorSport: “Su Favasuli c’è il Cagliari. E’ lui il post Palestra”
Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, il Cagliari è forte su Costantino Favasuli. La Fiorentina osserva
L’esterno classe 2004, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Catanzaro, è però seguito da diverse società e il Cagliari dovrà superare una concorrenza agguerrita per arrivare alla fumata bianca.
A osservare con particolare attenzione la situazione c’è anche la Fiorentina. Il club viola, infatti, detiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore.
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