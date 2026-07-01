Come riportato dal Corriere dello Sport, la Procura della Repubblica di Udine ha chiesto due anni di reclusione per il presidente dell’Udinese Franco Soldati e per il vicepresidente Stefano Campoccia, oltre a una sanzione da 500 mila euro nei confronti del club friulano.
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Caso Mandragora, la Procura chiede due anni per i vertici dell’Udinese
La richiesta è stata formulata nel corso dell’udienza preliminare davanti al Gup. La prossima tappa del procedimento è fissata per il 15 settembre, quando sono previste le ultime discussioni e la successiva sentenza.
Le accuse contestate sono falso in comunicazioni sociali, dichiarazione fraudolenta ed evasione dell’Ires. Al centro dell’inchiesta c’è l’operazione che nel 2018 portò Mandragora dalla Juventus all’Udinese con un’opzione di riacquisto fissata a 20 milioni di euro.
Secondo la Procura, tuttavia, quell’opzione avrebbe in realtà mascherato un obbligo di riacquisto già concordato tra le due società. Il centrocampista tornò infatti alla Juventus due anni più tardi, prima di essere ceduto definitivamente alla Fiorentina nell’estate del 2022 per circa 8 milioni di euro.
Per gli inquirenti, quella operazione avrebbe consentito all’Udinese di realizzare una plusvalenza superiore ai 3 milioni di euro e di ottenere un’evasione dell’Ires quantificata in oltre 400 mila euro.
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