Caso Mandragora, la Procura chiede due anni per i vertici dell’Udinese

Come riportato dal Corriere dello Sport , la Procura della Repubblica di Udine ha chiesto due anni di reclusione per il presidente dell’Udinese Franco Soldati e per il vicepresidente Stefano Campoccia , oltre a una sanzione da 500 mila euro nei confronti del club friulano.

La richiesta è stata formulata nel corso dell’udienza preliminare davanti al Gup. La prossima tappa del procedimento è fissata per il 15 settembre, quando sono previste le ultime discussioni e la successiva sentenza.