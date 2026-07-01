Repubblica: “Piccoli, che fai? Costa tanto, la volontà sarà determinante”

Roberto Piccoli e un futuro da scrivere. L'attaccante è costato tanto e la sua volontà sul rimanere sarà determinante.

Non solo il discorso Kean, perché pure per Piccoli si sta ragionando su una cessione. Qui la situazione, spiega Repubblica, è però differente rispetto al collega azzurro per diversi motivi. È vero, è arrivato qualche approccio da parte della Lazio, ma la Fiorentina non se ne priverà a cuor leggero: i 27 milioni spesi la scorsa stagione non sono certo pochi e la spesa già così è fuori portata per molti club. In più, Paratici non vuole permettersi una minusvalenza a bilancio.