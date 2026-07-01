Non solo il discorso Kean, perché pure per Piccoli si sta ragionando su una cessione. Qui la situazione, spiega Repubblica, è però differente rispetto al collega azzurro per diversi motivi. È vero, è arrivato qualche approccio da parte della Lazio, ma la Fiorentina non se ne priverà a cuor leggero: i 27 milioni spesi la scorsa stagione non sono certo pochi e la spesa già così è fuori portata per molti club. In più, Paratici non vuole permettersi una minusvalenza a bilancio.
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VIOLA NEWS calciomercato Repubblica: “Piccoli, che fai? Costa tanto, la volontà sarà determinante”
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Repubblica: “Piccoli, che fai? Costa tanto, la volontà sarà determinante”
Roberto Piccoli e un futuro da scrivere. L'attaccante è costato tanto e la sua volontà sul rimanere sarà determinante.
Tocca a lui—
Tradotto, molto dipenderà in primis dalla volontà del ragazzo e dalla sua voglia di riscatto o meno in maglia viola. In alternativa, è anche vero che Piccoli deciderebbe di muoversi soltanto qualora si vedesse riconosciuto un posto sicuro da titolare in un'altra squadra ambiziosa.
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