Kean, due settimane per il futuro: Paratici fissa il prezzo di partenza

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Moise Kean: ci sono le condizioni per la permanenza?

Redazione VN 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 05:50)

Il futuro di Moise Kean resta uno dei nodi principali del mercato della Fiorentina, con una scadenza temporale fissata esattamente tra due settimane. Entro il 15 luglio, infatti, qualsiasi club italiano o estero ha la possibilità di acquistare il centravanti pagando la clausola di rescissione fissa di 62 milioni di euro, cifra aggiornata rispetto ai 52 milioni previsti la scorsa estate dopo un'annata da 25 gol che gli era valsa il raddoppio dello stipendio fino a 4,5 milioni netti a stagione.

Clausola: no prima, perché mai ora potrebbe essere un sì? — Il raggiungimento di quella cifra appare oggi improbabile a causa del calo di rendimento nell'ultimo campionato, dove l'attaccante classe 2000 si è fermato a quota 9 reti. A condizionare la sua seconda stagione a Firenze sono stati soprattutto i continui problemi fisici, in particolare un infortunio alla tibia che ne ha limitato l'impiego e l'efficacia durante tutto il girone di ritorno. Già nel luglio del 2025 nessuno si era avvicinato alla vecchia clausola, se si esclude un tentativo poco concreto proveniente dall'Arabia Saudita che lo stesso Kean aveva deciso di rifiutare immediatamente. Di conseguenza, appare difficile che un club decida di investire dieci milioni in più adesso, a meno di un improvviso inserimento da parte di una società molto ricca decisa a scommettere sulle qualità del giocatore.

La posizione della Fiorentina — La società intende trattenere il calciatore e non ha alcuna necessità finanziaria di svendere il proprio patrimonio. I dirigenti prenderanno in considerazione eventuali offerte soltanto dopo la scadenza del 15 luglio, ponendo come base di partenza una valutazione minima di 40 milioni di euro. La prudenza è massima, anche per evitare il rischio di cedere il centravanti a una diretta concorrente in Serie A e vederlo tornare a segnare con regolarità. A sostenere Kean ci sono figure chiave come Paratici, che lo ha calcisticamente cresciuto portandolo fino al debutto in Champions League ai tempi della Juventus, e l'allenatore Grosso, che lo ha lanciato nel calcio dei grandi valorizzandone le caratteristiche sul terreno di gioco.

Il primo vero verdetto sul futuro ravvicinato arriverà tra una settimana, in occasione del raduno ufficiale e delle visite mediche propedeutiche alla nuova stagione. I controlli sanitari serviranno principalmente a valutare lo stato di salute della tibia, un problema che ha fatto soffrire il calciatore e la squadra nella scorsa stagione. Nonostante i sorrisi mostrati sui social durante i giorni di vacanza, i test fisici rappresenteranno un momento decisivo per programmare il lavoro sul campo. Nel frattempo, la dirigenza si muove sul mercato per costruire la squadra ideale attorno al proprio centravanti, in modo da garantirgli il supporto necessario per ritrovare i gol della sua prima annata a Firenze.