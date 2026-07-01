Calciomercato Fiorentina, i nomi più caldi in entrata: profili e valutazione

I piani per la difesa comprendono quattro profili differenti, utili a garantire freschezza e profilo internazionale. Confermato dunque l' interesse per lo spagnolo Juanlu Sanchez, ventiduenne del Siviglia che costa 5 milioni di euro . Per la zona centrale la Fiorentina segue Caleb Okoli , ventiquattrone italiano del Leicester valutato 9 milioni di euro , mentre per la corsia laterale piace Brooke Norton-Cuffy , ventiduenne inglese del Genoa con una valutazione di 15 milioni di euro . La pista più onerosa porta a Matteo Ruggeri , ventitreenne italiano di proprietà dell'Atletico Madrid, il cui cartellino ha, secondo il quotidiano, un valore di 28 milioni di euro .

Nuova linfa a centrocampo

Il rafforzamento del centrocampo richiede dinamismo e geometrie precise. La società monitora tre profili specifici. Il primo è il norvegese Kristian Thorstvedt, ventisettenne del Sassuolo che ha una valutazione di 12 milioni di euro. Accanto a lui, i dirigenti seguono il giovane talento italiano Mattia Liberali, diciannovenne del Catanzaro stimato 8,5 milioni di euro, e lo spagnolo Adrian Bernabé, venticinquenne del Parma che richiede un investimento di 15 milioni di euro.