La dirigenza della Fiorentina pianifica gli investimenti per la stagione 2026/27 muovendosi con decisione su ogni reparto. La Nazione nel suo quotidiano fa il punto sulle trattative in entrata del club viola.
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Calciomercato Fiorentina, i nomi più caldi in entrata: profili e valutazione
Il nome per il (possibile) post De Gea—
Il nome caldo tra i pali, strettamente legato all'addio di De Gea resta Christos Mandas, portiere greco di 24 anni in forza alla Lazio, valutato 15 milioni di euro. I dirigenti viola considerano l'estremo difensore ellenico il profilo adatto per l'assetto tattico del futuro.
Le mosse per la linea difensiva—
I piani per la difesa comprendono quattro profili differenti, utili a garantire freschezza e profilo internazionale. Confermato dunque l'interesse per lo spagnolo Juanlu Sanchez, ventiduenne del Siviglia che costa 5 milioni di euro. Per la zona centrale la Fiorentina segue Caleb Okoli, ventiquattrone italiano del Leicester valutato 9 milioni di euro, mentre per la corsia laterale piace Brooke Norton-Cuffy, ventiduenne inglese del Genoa con una valutazione di 15 milioni di euro. La pista più onerosa porta a Matteo Ruggeri, ventitreenne italiano di proprietà dell'Atletico Madrid, il cui cartellino ha, secondo il quotidiano, un valore di 28 milioni di euro.
Nuova linfa a centrocampo—
Il rafforzamento del centrocampo richiede dinamismo e geometrie precise. La società monitora tre profili specifici. Il primo è il norvegese Kristian Thorstvedt, ventisettenne del Sassuolo che ha una valutazione di 12 milioni di euro. Accanto a lui, i dirigenti seguono il giovane talento italiano Mattia Liberali, diciannovenne del Catanzaro stimato 8,5 milioni di euro, e lo spagnolo Adrian Bernabé, venticinquenne del Parma che richiede un investimento di 15 milioni di euro.
La rivoluzione offensiva—
Il reparto offensivo necessita di ali rapide e capaci di saltare l'uomo per completare il sistema offensivo. Tra i nomi citati spicca il ventunenne italiano Luca Koleosho, di proprietà del Burnley, valutato 10 milioni di euro. Piace anche Edon Zhegrova, ventisettenne kosovaro della Juventus, stimato anch'egli 10 milioni di euro.
Le alternative più costose portano all'olandese Noa Lang, ventisettenne del Napoli valutato 22 milioni di euro, e al belga Johan Bakayoko, ventitreenne del Lipsia con una quotazione di 20 milioni di euro.
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