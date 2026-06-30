C'è anche il Torino su Caleb Okoli del Leicester, lo scrive oggi La Stampa. Sull'ex Atalanta c'è da tempo segnalata anche la Fiorentina. La valutazione del difensore - secondo il quotidiano torinese - è inferiore ai 10 milioni, anche se il contratto fino al 2029 non permette grandi margini di manovra. Okoli, originario di Vicenza con genitori nigeriani, potrebbe tornare in Serie A dopo l'addio all'Atalanta che lo aveva venduto per 15 milioni.
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Mercato: concorrenza del Torino per un obiettivo in difesa
La valutazione di Okoli è inferiore ai 10 milioni, anche se il contratto fino al 2029 non permette grandi margini di manovra
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