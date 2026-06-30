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Mercato: concorrenza del Torino per un obiettivo in difesa

Mercato: concorrenza del Torino per un obiettivo in difesa - immagine 1
La valutazione di Okoli è inferiore ai 10 milioni, anche se il contratto fino al 2029 non permette grandi margini di manovra
Redazione VN

C'è anche il Torino su Caleb Okoli del Leicester, lo scrive oggi La Stampa. Sull'ex Atalanta c'è da tempo segnalata anche la Fiorentina. La valutazione del difensore - secondo il quotidiano torinese - è inferiore ai 10 milioni, anche se il contratto fino al 2029 non permette grandi margini di manovra. Okoli, originario di Vicenza con genitori nigeriani, potrebbe tornare in Serie A dopo l'addio all'Atalanta che lo aveva venduto per 15 milioni.

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