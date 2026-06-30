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dalla spagna

Oso: il Siviglia respinge la prima offerta della Fiorentina, c’è una clausola

Oso
Il Siviglia ha presentato al terzino un'offerta di rinnovo fino al 2030, l'attuale clausola di Oso è fissata a 20 milioni
Redazione VN

Il Siviglia ha rifiutato una prima proposta della Fiorentina per il terzino sinistro Oso. Lo riporta ABC Sevilla che scrive di un'offerta iniziale del club viola ben al di sotto delle richieste.

Richieste e trattative

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La società andalusa, infatti, sta negoziando i dettagli del rinnovo del contratto del classe 2003 che scade nel 2027. Lo spagnolo con passaporto argentino ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Il Siviglia gli avrebbe ha presentato un'offerta di rinnovo fino al 2030, con aumento di stipendio e una clausola rescissoria superiore all'attuale. Il terzino sinitro piace anche a Villarreal, Real Sociedad, Newcastle e Strasburgo.

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