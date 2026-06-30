Oso: il Siviglia respinge la prima offerta della Fiorentina, c’è una clausola

Il Siviglia ha presentato al terzino un'offerta di rinnovo fino al 2030, l'attuale clausola di Oso è fissata a 20 milioni

Richieste e trattative

La società andalusa, infatti, sta negoziando i dettagli del rinnovo del contratto del classe 2003 che scade nel 2027. Lo spagnolo con passaporto argentino ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Il Siviglia gli avrebbe ha presentato un'offerta di rinnovo fino al 2030, con aumento di stipendio e una clausola rescissoria superiore all'attuale. Il terzino sinitro piace anche a Villarreal, Real Sociedad, Newcastle e Strasburgo.