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Nazione: “C’è la fila per Liberali, ma Paratici ci prova. Thorstvedt? Muro Sassuolo”

Nazione: “C’è la fila per Liberali, ma Paratici ci prova. Thorstvedt? Muro Sassuolo” - immagine 1
Va avanti anche il discorso Thorstvedt. Difficoltà note legate alla resistenza del Sassuolo, che continua a chiedere 15 milioni
Redazione VN

La Fiorentina segue anche qualche centrocampista. In mezzo al campo l’idea Liberali è da tenere in grande considerazione. Sul talento del Catanzaro (fresco di gol nel debutto dell’Under 19 all’Europeo) ci sono diverse squadre, ma alla corsa si è iscritta anche la Fiorentina.

Parallelamente va avanti anche il discorso Thorstvedt. Difficoltà note legate alla resistenza del Sassuolo, che continua a chiedere 15 milioni, ma Paratici ha già il sì del centrocampista norvegese. Al netto di inserimenti di altre squadre, sarà una guerra di nervi sul filo dell’attesa. Lo scrive la Nazione.

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