La Fiorentina punta con decisione su un mercato giovane e sostenibile, cercando profili under 25 già pronti per il calcio di alto livello. L'obiettivo di Fabio Paratici è costruire una squadra competitiva nel presente ma con una prospettiva di crescita a lungo termine, abbassando l'età media senza rinunciare all'esperienza. In questa direzione va anche l'arrivo del brasiliano Viery dal Gremio.
Corriere Fiorentino
Fiorentina, servono i giovani. CorFio: “Tutti i talenti osservati da Fabio Paratici”
Lo scouting viola guarda soprattutto all'estero, dove è più semplice trovare talenti già abituati a palcoscenici importanti e a costi inferiori rispetto al mercato italiano. Tra i nomi seguiti figurano Koleosho, Norton-Cuffy, Juanlu Sanchez e Belghali, mentre in Italia restano monitorati giovani come Liberali e il promettente Dennis Beldenti, anche se le valutazioni economiche e tattiche rendono le operazioni più complesse.
La ricerca si estende anche al Sudamerica, con particolare attenzione all'Argentina. Dopo aver valutato Giovanni Baroni del Talleres, la Fiorentina segue il talento classe 2009 del Boca Juniors Tomás Leandro Aranda. La strategia di Paratici è quella di mettere a disposizione di Fabio Grosso una rosa che sappia coniugare qualità, prospettiva ed esperienza, puntando su uno scouting internazionale sempre più capillare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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