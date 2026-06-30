Fiorentina, servono i giovani. CorFio: “Tutti i talenti osservati da Fabio Paratici”

La Fiorentina punta con decisione su un mercato giovane e sostenibile, cercando profili under 25 già pronti per il calcio di alto livello. L'obiettivo di Fabio Paratici è costruire una squadra competitiva nel presente ma con una prospettiva di crescita a lungo termine, abbassando l'età media senza rinunciare all'esperienza. In questa direzione va anche l'arrivo del brasiliano Viery dal Gremio.

Lo scouting viola guarda soprattutto all'estero, dove è più semplice trovare talenti già abituati a palcoscenici importanti e a costi inferiori rispetto al mercato italiano. Tra i nomi seguiti figurano Koleosho, Norton-Cuffy, Juanlu Sanchez e Belghali, mentre in Italia restano monitorati giovani come Liberali e il promettente Dennis Beldenti, anche se le valutazioni economiche e tattiche rendono le operazioni più complesse.