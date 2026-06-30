Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato VIDEO – Viery è arrivato in Italia: in giornata le visite mediche a Firenze

calciomercato

VIDEO – Viery è arrivato in Italia: in giornata le visite mediche a Firenze

VIDEO – Viery è arrivato in Italia: in giornata le visite mediche a Firenze - immagine 1
Inizia ufficialmente oggi la nuova avventura italiana di Viery, primo acquisto dell'era Fabio Paratici
Redazione VN

Inizia ufficialmente oggi la nuova avventura italiana di Viery, primo acquisto dell'era Fabio Paratici. Il difensore brasiliano è atterrato da poco a Roma, dove si metterà in viaggio per Firenze.

L'ex Gremio svolgerà le visite mediche in giornata e poi firmerà il contratto che lo legherà alla squadra viola fino al 2031. Al club brasiliano andranno 15 milioni più 2 di bonus. Ecco il video del suo arrivo riportato da Gianluca Di Marzio:

Leggi anche
Tuttosport spinge: “Fiorentina, accordo con Joao Mario. C’è l’offerta alla...
Paratici chiama il Sassuolo e mette fretta per Thorstvedt, CorSport: “C’è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA