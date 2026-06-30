Inizia ufficialmente oggi la nuova avventura italiana di Viery, primo acquisto dell'era Fabio Paratici. Il difensore brasiliano è atterrato da poco a Roma, dove si metterà in viaggio per Firenze.
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VIDEO – Viery è arrivato in Italia: in giornata le visite mediche a Firenze
Inizia ufficialmente oggi la nuova avventura italiana di Viery, primo acquisto dell'era Fabio Paratici
L'ex Gremio svolgerà le visite mediche in giornata e poi firmerà il contratto che lo legherà alla squadra viola fino al 2031. Al club brasiliano andranno 15 milioni più 2 di bonus. Ecco il video del suo arrivo riportato da Gianluca Di Marzio:
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