Tuttosport spinge: “Fiorentina, accordo con Joao Mario. C’è l’offerta alla Juve”

Nelle ultime ore, si sarebbero registrati importanti sviluppi sul fronte Joao Mario. La Fiorentina si avvicina

Si avvicina un altro colpo in entrata per la Fiorentina. Nelle ultime ore, si sarebbero registrati importanti sviluppi sul fronte Joao Mario , da settimane nei radar di Bologna e del club viola.

Joao Mario

I rossoblù, fin qui, erano stati gli unici muoversi concretamente per intavolare un prestito bis, ma il ragazzo ha espresso esplicitamente alla Juve di voler dare priorità alla Viola (a caccia del sostituto di Dodò), con cui avrebbe già trovato un accordo di massima.