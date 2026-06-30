Paratici stregato da Zhegrova, Nazione: “Ci vuole provare con questa formula”

In questo senso il nome di Zhegrova ha trovato conferme. L’esterno della Juventus piace alla Fiorentina e Fabio Paratici

Il capitolo degli esterni offensivi è da costruire pezzo dopo pezzo. Alla Fiorentina ne piacciono diversi, anche perché ne dovranno arrivare almeno quattro (il quinto potrebbe essere anche Solomon: il discorso non è tramontato del tutto, come ha ammesso lui stesso). In questo senso il nome di Zhegrova ha trovato conferme. L’esterno della Juventus piace alla Fiorentina, che lo prenderebbe volentieri in prestito con diritto di riscatto.Termini della trattativa ancora lontani dall’essere concreti, ma c’è l’intenzione di provarci.