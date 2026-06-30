Il capitolo degli esterni offensivi è da costruire pezzo dopo pezzo. Alla Fiorentina ne piacciono diversi, anche perché ne dovranno arrivare almeno quattro (il quinto potrebbe essere anche Solomon: il discorso non è tramontato del tutto, come ha ammesso lui stesso). In questo senso il nome di Zhegrova ha trovato conferme. L’esterno della Juventus piace alla Fiorentina, che lo prenderebbe volentieri in prestito con diritto di riscatto.Termini della trattativa ancora lontani dall’essere concreti, ma c’è l’intenzione di provarci.
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VIOLA NEWS news viola stampa Paratici stregato da Zhegrova, Nazione: “Ci vuole provare con questa formula”
La Nazione
Paratici stregato da Zhegrova, Nazione: “Ci vuole provare con questa formula”
In questo senso il nome di Zhegrova ha trovato conferme. L’esterno della Juventus piace alla Fiorentina e Fabio Paratici
Zhegrova—
Come è consolidato l’interesse per Lang e Bakayoko,coppia che tanto bene aveva fatto ai tempi del PSV. Il livello è alto. Lo stesso Zhegrova, che nella Juventus non ha lasciato finora il segno, gode di una stima importante degli addetti ai lavori a livello internazionale.
Altri nomi—
Fermo restando che Paratici attende ancora un cenno dal Burnley e da Koleosho, con i viola che sul tavolo hanno messo 10 milioni più bonus,ma per niente disposti ad attendere ancora a lungo. Se non si tratta di un ultimatum, poco ci manca. Lo scrive la Nazione.
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