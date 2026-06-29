Oscar Damiani Jr, procuratore che lavora in Francia, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare l'inizio del mercato e, in particolare, il possibile acquisto viola Koleosho. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Damiani jr: “Koleosho adatto a Grosso, ma sarebbe un colpo in prospettiva”
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Damiani jr: “Koleosho adatto a Grosso, ma sarebbe un colpo in prospettiva”
Damiani Jr dalla Francia: "Koleosho nome interessante, lo vedo bene in Italia e con Grosso. Paratici ha sempre fatto scelte importanti"
Paratici è un grandissimo professionista, alla Juventus ha fatto tante scelte importanti. Potrebbe essere la persona giusta per rilanciare la Fiorentina tramite i nuovi acquisti.
E su Koleosho, nome caldo per la Fiorentina:—
Koleosho è molto interessante, sta migliorando e continuerà a farlo. Punta l'uomo e lo salta, è veloce: la viola fa al caso suo. Definire adesso una cifra adatta a lui è difficile, è bravo ma magari non fa subito la differenza: bisogna pensarlo in prospettiva. Lo vedrei bene nel calcio italiano e anche con Grosso.
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