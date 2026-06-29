Rep: “Okay Koleosho, ma si punta un big. I nomi sondati da Fabio Paratici”

La Fiorentina vuole regalare a Fabio Grosso almeno quattro acquisti sugli esterni. In attesa della risposta di Luca Koleosho, sono stati sondati tanti nomi sia esteri che italiani. Tra questi c'è Cancellieri, soluzione simile anche come percorso a quello di Koleosho, pur con qualche anno in più e anche di esperienza a favore del giocatore della Lazio.