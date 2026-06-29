La Fiorentina vuole regalare a Fabio Grosso almeno quattro acquisti sugli esterni. In attesa della risposta di Luca Koleosho, sono stati sondati tanti nomi sia esteri che italiani. Tra questi c'è Cancellieri, soluzione simile anche come percorso a quello di Koleosho, pur con qualche anno in più e anche di esperienza a favore del giocatore della Lazio.
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VIOLA NEWS news viola stampa Rep: “Okay Koleosho, ma si punta un big. I nomi sondati da Fabio Paratici”
La Repubblica
Rep: “Okay Koleosho, ma si punta un big. I nomi sondati da Fabio Paratici”
Tutti i nomi sondati dalla Fiorentina per gli esterni
Definita la situazione la Fiorentina cercherà di chiudere per un big esperto da più di 10 milioni pronto per essere schierato titolare. Bakayoko del Lipsia rispecchia queste caratteristiche e può rappresentare un buon investimento, senza scordare nomi come Bryan Gil legati al mondo Tottenham ben conosciuto da Paratici. Lo scrive La Repubblica.
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