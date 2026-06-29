La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili alternativi nel caso in cui Luca Koleosho non dovesse accettare l'offerta della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta a sorpresa: “Per la fascia rispunta Brekalo”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta a sorpresa: “Per la fascia rispunta Brekalo”
L'ex viola Josip Brekalo è uno dei nomi accostati alla Fiorentina per le corsie esterne
La Fiorentina aspetta ma non lo farà in eterno e intanto si guarda intorno: restano vive le candidature di Kostic, Cancellieri e e Brekalo per le corsie esterne.
Quello di Jospi Brekalo sarebbe un ritorno in maglia viola. Il giocatore croato nell'estate 2025 aveva rescisso consensualmente il suo contratto con la Fiorentina per firmare a parametro zero con il Real Oviedo dove ha disputato solo la prima parte di stagione. Nel gennaio 2026, infatti, Brekalo, si è trasferito all'Hertha Berlino (in 11 partite 3 gol e 2 assist).
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