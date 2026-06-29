Gazzetta a sorpresa: “Per la fascia rispunta Brekalo”

Quello di Jospi Brekalo sarebbe un ritorno in maglia viola. Il giocatore croato nell'estate 2025 aveva rescisso consensualmente il suo contratto con la Fiorentina per firmare a parametro zero con il Real Oviedo dove ha disputato solo la prima parte di stagione. Nel gennaio 2026, infatti, Brekalo, si è trasferito all'Hertha Berlino (in 11 partite 3 gol e 2 assist).