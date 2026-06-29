La Fiorentina è alla ricerca di un possibile sostituto in caso di cessione di Dodò. Diversi i nomi sondati dal club viola, tra questi c'è quello di Manuel Lazzari della Lazio. Il giocatore questa stagione è stato fermato da diversi infortuni che non gli hanno permesso di trovare continuità.
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VIOLA NEWS news viola stampa Rep: “Lazzari possibile sostituto di Dodò. La stagione del terzino della Lazio”
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Rep: “Lazzari possibile sostituto di Dodò. La stagione del terzino della Lazio”
La Fiorentina guarda in casa Lazio per il possibile sostituto di Dodò
Il classe '93 ha un contratto con il club biancoceleste che scade nel 2027. Quest'anno ha disputato 23 partite di cui 9 da titolare per un totale di 933 minuti. Per lui un solo assist. Lo riporta La Repubblica.
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