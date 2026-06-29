Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Jacopo Fazzini sarà lontano da Firenze. Il club ascolterà eventuali offerte in arrivo per il giocatore che nella stagione appena conclusasi non ha trovato spazio (1172 minuti di cui 574 in Serie A).
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VIOLA NEWS news viola stampa Fazzini lascia Firenze. Gazzetta: “Due squadre di Serie A si sono mosse”
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Fazzini lascia Firenze. Gazzetta: “Due squadre di Serie A si sono mosse”
Alcuni club di Serie A hanno chiesto informazioni per il centrocampista della Fiorentina Jacopo Fazzini
Alcune squadre di Serie A hanno chiesto informazioni. Tra queste c'è il Cagliari dove il classe 2003 ritroverebbe Pietro Accardi, il direttore sportivo conosciuto all'Empoli. Su di lui c'è anche il Parma del diesse Cherubini, in ottimi rapporti con Paratici.
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