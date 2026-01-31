Ex viola, Brekalo vicino al passaggio in uno storico club tedesco

Josip Brekalo è pronto a tornare in Germania. L’esterno offensivo croato, oggi al Real Oviedo, ha infatti raggiunto un accordo per firmare un contratto di due anni e mezzo con l’Hertha Berlino, club che milita nella Zweite Bundesliga.
Le ultime di mercato sull'ex esterno della Fiorentina
A riportarlo nelle ultime ore è stato Fabrizio Romano, che parla di operazione ormai definita e ritorno imminente per l’ex calciatore della Fiorentina nel campionato tedesco, dove aveva già lasciato ottime impressioni nelle sue precedenti esperienze
