Pablo Marì, che buche (anche) in Arabia: ecco gli errori dello spagnolo (VIDEO)

Non sarà molto soddisfatto Simone Inzaghi della prova del suo Al-Hilal contro l’Al Qadisiya. Ed in particolare, del suo nuovo difensore centrale Pablo Marì, arrivato dalla Fiorentina in questo mercato invernale. Lo spagnolo viola ha clamorosamente bucato in due occasioni (la prima su un lancio lungo, con l'ex Cagliari Nandez che si è ritrovato davanti al portiere per segnare, la seconda su calcio d'angolo), regalando così alla formazione di casa due reti. Il match è poi finito in parità (2-2).