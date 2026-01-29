Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Pablo Marì, che buche (anche) in Arabia: ecco gli errori dello spagnolo (VIDEO)

altre news

Pablo Marì, che buche (anche) in Arabia: ecco gli errori dello spagnolo (VIDEO)

Pablo Marì, che buche (anche) in Arabia: ecco gli errori dello spagnolo (VIDEO) - immagine 1
L'ex difensore della Fiorentina "tradisce" Inzaghi
Redazione VN

Non sarà molto soddisfatto Simone Inzaghi della prova del suo Al-Hilal contro l’Al Qadisiya. Ed in particolare, del suo nuovo difensore centrale Pablo Marì, arrivato dalla Fiorentina in questo mercato invernale. Lo spagnolo viola ha clamorosamente bucato in due occasioni (la prima su un lancio lungo, con l'ex Cagliari Nandez che si è ritrovato davanti al portiere per segnare, la seconda su calcio d'angolo), regalando così alla formazione di casa due reti. Il match è poi finito in parità (2-2).

Leggi anche
Ex viola: Parma, preso Nicolussi e venduto Cutrone: giocherà con Colpani
Adesso è ufficiale: Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore del Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATA