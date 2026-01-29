Adesso è ufficiale: Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore del Parma

Il comunicato della Fiorentina—
ACF Fiorentina comunica di aver risolto, anticipatamente, il prestito del calciatore Hans Nicolussi Caviglia con il Venezia F.C.
Dopo aver chiuso il prestito con la Fiorentina, pronta una nuova esperienza in Serie A per Hans Nicolussi Caviglia: il centrocampista è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma. Di seguito il comunicato del club:
Parma, 29 gennaio 2026 – Parma Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive, le prestazioni del calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia Football Club.
