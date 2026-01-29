Viola News
Adesso è ufficiale: Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore del Parma

Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma: il comunicato del club ducale per l'arrivo del centrocampista
Redazione VN

Dopo aver chiuso il prestito con la Fiorentina, pronta una nuova esperienza in Serie A per Hans Nicolussi Caviglia: il centrocampista è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma. Di seguito il comunicato del club:

Parma, 29 gennaio 2026 – Parma Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive, le prestazioni del calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia Football Club.

Il comunicato della Fiorentina

—  

ACF Fiorentina comunica di aver risolto, anticipatamente, il prestito del calciatore Hans Nicolussi Caviglia con il Venezia F.C.

