Così Ze Pedro, difensore portoghese del Cagliari, in un'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com:
Ze Pedro: “La vittoria di Firenze ci ha dato grande fiducia, ora sotto col Verona”
Il difensore del Cagliari torna sulla partita di sabato scorso
Dopo l'infortunio sono tornato da titolare contro la Juventus ed in una settimana sono arrivate due vittorie, non potevo sperare di meglio. I tre punti di Firenze sono stati fondamentali, ci hanno dato grandissima fiducia. Abbiamo lavorato con grande positività in questa settimana, siamo molto contenti di come stanno andando le cose. Adesso ci aspetta un altro scontro diretto contro il Verona, vogliamo continuare su questa strada.
