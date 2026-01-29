Lotta salvezza, il Genoa si indebolisce? Un pezzo chiave vicino all’Inter

Il Genoa rischia di perdere un uomo chiave nel pieno della lotta salvezza. Secondo Fabrizio Romano, l’Inter è in trattative avanzate per acquistare a titolo definitivo Brooke Norton-Cuffy .

Una mossa che sorprende soprattutto per il momento: il Genoa è coinvolto nella corsa per restare in Serie A, insieme alla Fiorentina ovviamente, e perdere ora un elemento di spinta e fisicità sugli esterni rischia di pesare in modo significativo sul finale di stagione.