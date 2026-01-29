Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Lotta salvezza, il Genoa si indebolisce? Un pezzo chiave vicino all’Inter

altre news

Lotta salvezza, il Genoa si indebolisce? Un pezzo chiave vicino all’Inter

Lotta salvezza, il Genoa si indebolisce? Un pezzo chiave vicino all’Inter - immagine 1
Il Genoa rischia di perdere l'inglese a gennaio: una cessione che può incidere nella lotta per restare in Serie A?
Redazione VN

Il Genoa rischia di perdere un uomo chiave nel pieno della lotta salvezza. Secondo Fabrizio Romano, l’Inter è in trattative avanzate per acquistare a titolo definitivo Brooke Norton-Cuffy.

Una mossa che sorprende soprattutto per il momento: il Genoa è coinvolto nella corsa per restare in Serie A, insieme alla Fiorentina ovviamente, e perdere ora un elemento di spinta e fisicità sugli esterni rischia di pesare in modo significativo sul finale di stagione.

Leggi anche
Adesso è ufficiale: Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore del Parma
Gazzetta distrugge il Napoli: “Un fallimento. Non è colpa degli infortuni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA