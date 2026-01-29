Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio poco prima del calcio d'inizio di Maccabi-Bologna, sfida di Europa League, ha parlato a Sky Sport di un obiettivo di mercato rossoblù, ovvero il centrocampista gigliato Jacopo Fazzini:
Di Vaio: “Fazzini? Non abbiamo fretta, con Sohm abbiamo sistemato il centrocampo”
Le parole del d.s. felsineo
Per il momento non abbiamo fretta di stringere per il giovane centrocampista viola. Grazie all'operazione proprio con la Fiorentina ed allo scambio Fabbian-Sohm per quanto ci riguarda abbiamo sistemato la nostra linea mediana. Lo svizzero può ricoprire due ruoli, quindi possiamo rimanere anche così. Per il momento non è una situazione impellente.
