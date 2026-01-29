Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Di Vaio: “Fazzini? Non abbiamo fretta, con Sohm abbiamo sistemato il centrocampo”

altre news

Di Vaio: “Fazzini? Non abbiamo fretta, con Sohm abbiamo sistemato il centrocampo”

Di Vaio: “Fazzini? Non abbiamo fretta, con Sohm abbiamo sistemato il centrocampo” - immagine 1
Le parole del d.s. felsineo
Redazione VN

Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio poco prima del calcio d'inizio di Maccabi-Bologna, sfida di Europa League, ha parlato a Sky Sport di un obiettivo di mercato rossoblù, ovvero il centrocampista gigliato Jacopo Fazzini:

Per il momento non abbiamo fretta di stringere per il giovane centrocampista viola. Grazie all'operazione proprio con la Fiorentina ed allo scambio Fabbian-Sohm per quanto ci riguarda abbiamo sistemato la nostra linea mediana. Lo svizzero può ricoprire due ruoli, quindi possiamo rimanere anche così. Per il momento non è una situazione impellente.

Leggi anche
Lotta salvezza, il Genoa si indebolisce? Un pezzo chiave vicino all’Inter
Adesso è ufficiale: Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore del Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATA