Ex viola: Parma, preso Nicolussi e venduto Cutrone: giocherà con Colpani

Patrick Cutrone pronto a lasciare il Parma. Nuova avventura per l'attaccante, l'ennesima della sua carriera. Come riportato da Sky Sport, è fatta per l'approdo di Cutrone al Monza, in Serie B.
Il centravanti dunque proseguirà la sua annata nella serie cadetta, con l'obiettivo di risalire in Serie A con la squadra brianzola. Al Monza Cutrone ritroverà un altro ex viola come Colpani.
