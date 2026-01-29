Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola: Parma, preso Nicolussi e venduto Cutrone: giocherà con Colpani

altre news

Ex viola: Parma, preso Nicolussi e venduto Cutrone: giocherà con Colpani

Cutrone
Patrick Cutrone pronto a lasciare il Parma ecco dove andrà a giocare
Redazione VN

Patrick Cutrone pronto a lasciare il Parma. Nuova avventura per l'attaccante, l'ennesima della sua carriera. Come riportato da Sky Sport, è fatta per l'approdo di Cutrone al Monza, in Serie B.

Il centravanti dunque proseguirà la sua annata nella serie cadetta, con l'obiettivo di risalire in Serie A con la squadra brianzola. Al Monza Cutrone ritroverà un altro ex viola come Colpani.

Leggi anche
Adesso è ufficiale: Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore del Parma
Tino Costa su Beltran: “E’ un centravanti atipico. Vi racconto le sue qualità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA