Tino Costa su Beltran: “E’ un centravanti atipico. Vi racconto le sue qualità”

L'ex centrocampista della Fiorentina e del Valencia, Tino Costa, ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo anche delle qualità di Lucas Beltran, arrivato in estate in prestito dai viola. Le sue parole:
Beltran non è il classico numero 9 che segna in ogni partita, ma un giocatore che non si stanca mai di pressare. Si abbassa per lasciare i centrali avversari e non dargli punti di riferimento. L'impegno che mette in ogni partita è ammirevole e la gente si sta rendendo conto della sua qualità.
