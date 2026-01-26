Daniele Ghilardi, ex difensore della Fiorentina, si sta confermando sempre di più rivelazione della difesa giallorossa. Anche Gian Piero Gasperini, ai microfoni di DAZN, ha voluto sottolineare la crescita del giovane centrale viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Fiorentina, rimpianto Ghilardi? Gasperini lo elogia dopo la gara contro il Milan
altre news
Fiorentina, rimpianto Ghilardi? Gasperini lo elogia dopo la gara contro il Milan
Ghilardi stupisce con la maglia della Roma
Ghilardi ha disputato una buona gara contro lo Stoccarda in Europa League e si è confermato anche stasera. È cresciuto molto dall’inizio del campionato: alternava ottime prestazioni a scelte che lasciavano spazi, ma con i giovani è normale. In 4-5 mesi il percorso di crescita può essere davvero significativo.
La Fiorentina ha incassato la metà degli 11,5 milioni che la Roma ha verso nelle casse del Verona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA