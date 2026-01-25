Aquilani: “Se penso di aver perso Commisso e Barone sto davvero male”

Il commosso ricordo di Alberto Aquilani per Rocco Commisso e Joe Barone: "Punti di riferimento per me, sto male se penso di averli persi entrambi".

Il legame tra Alberto Aquilani e la Fiorentina è sempre stato viscerale: prima l'esperienza da calciatore, poi quella trionfale come tecnico delle giovanili, dove ha scritto pagine di storia del club gigliato. L'ex centrocampista viola, oggi alla guida del Catanzaro, ha voluto dedicare un pensiero commosso in conferenza stampa al ricordo del presidente Rocco Commisso e del direttore generale Joe Barone.

Un dolore profondo — Le parole di Aquilani trasudano affetto e riconoscenza verso due figure che hanno segnato il suo percorso professionale e umano a Firenze: "Commisso è stato un punto di riferimento della mia vita calcistica, ho avuto un gran rapporto con lui. Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Joe Barone che lui, sto davvero molto male. Ci tenevo pubblicamente a salutare i suoi cari e i fiorentini".

Il percorso in viola — Il tecnico romano ha vissuto anni intensi all'ombra di Palazzo Vecchio. Approdato in viola nel luglio 2019 alla guida dell'Under-18, è stato successivamente collaboratore tecnico di Giuseppe Iachini in prima squadra. La sua consacrazione è arrivata però con la Primavera, che ha guidato dal 2020 al 2023, collezionando trofei e formando talenti sotto lo sguardo attento della dirigenza che oggi ha voluto omaggiare. Un messaggio che stringe ancora di più il nodo che lega l'attuale allenatore dei calabresi alla città di Firenze.