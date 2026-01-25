Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Zaniolo strega Runjaic: “Non è sostituibile, ha qualità sopra la media”

altre news

Zaniolo strega Runjaic: “Non è sostituibile, ha qualità sopra la media”

Zaniolo
Nicolò Zaniolo ha stregato tutta l'Udinese, a partire dal proprio allenatore.
Redazione VN

Per Nicolò Zaniolo l'Udinese è stata la scelta giusta. L'attaccante ha faticato a trovare continuità dopo la Roma, girando molto. Anche a Firenze Zaniolo non ha convinto, ma in questa stagione sta tornando su ottimi livelli. Il suo tecnico, Kosta Runjaic, ne ha parlato così in conferenza stampa:

"Un giocatore come Nicolò Zaniolo non si può sostituire. Ha delle qualitò uniche, e per questo lo reputo un giocatore assolutamente al di sopra della media. Con le sue giocate può sempre risolvere il match. Non possiamo sottovalutare la sfida contro il Verona"

Leggi anche
Che esordio per Dzeko. Gol al debutto, e lo Schalke rimonta nel finale
Tutti pazzi per Dzeko: l’accoglienza dei tifosi per il primo allenamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA