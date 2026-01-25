Zaniolo strega Runjaic: “Non è sostituibile, ha qualità sopra la media”

Per Nicolò Zaniolo l'Udinese è stata la scelta giusta. L'attaccante ha faticato a trovare continuità dopo la Roma, girando molto. Anche a Firenze Zaniolo non ha convinto, ma in questa stagione sta tornando su ottimi livelli. Il suo tecnico, Kosta Runjaic, ne ha parlato così in conferenza stampa:
Nicolò Zaniolo ha stregato tutta l'Udinese, a partire dal proprio allenatore.
"Un giocatore come Nicolò Zaniolo non si può sostituire. Ha delle qualitò uniche, e per questo lo reputo un giocatore assolutamente al di sopra della media. Con le sue giocate può sempre risolvere il match. Non possiamo sottovalutare la sfida contro il Verona"
